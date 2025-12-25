Защитник "Зенита": задача на 2026 год – быть на первом месте

"В начале сезона было тяжеловато, теряли очки, а в конце более-менее адаптировались. Сейчас почти поднялись на своё место. Задача на 2026 год – быть на первом месте по итогам сезона. Для "Зенита" год не лучший, потому что не взяли чемпионство. Надо набрать обороты и порадовать болельщиков трофеями", - приводит слова Алипа Metaratings.
По итогам сезона-2024/25 "Зенит" занял второе место, уступив "Краснодару". В текущем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу, расположившись на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда набрала 39 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Первый матч "Зенита" после зимнего перерыва состоится 27 февраля. В этот день санкт-петербуржцы примут "Балтику" в 19-м туре РПЛ.
Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип подвел итоги 2025 года для команды.
Фото: ФК "Зенит"