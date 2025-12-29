Мор считает, что Боселли не подойдет топ-клубам

"Это хороший игрок, но все?таки для команд нижней восьмерки. Вряд ли он будет очень ярко проявлять себя в сильных командах, там нужно будет действовать коллективно, а Боселли все?таки индивидуалист. Это очень хороший игрок для команды, которая не борется за медали", — сказал Мор в беседе с "Матч ТВ".
В текущем сезоне Хуан Боселли провел за "Пари НН" 20 матчей, в которых забил 10 мячей. Контракт Боселли с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" хочет предложить Боселли новый контракт. Первую часть сезона нижегородцы завершили на 14-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 14 очками в активе.
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением о перспективах уругвайского нападающего "Пари НН" Хуана Боселли заиграть в топ-клубе.
Фото: ФК "Пари НН"