Спортивный комментатор назвал российского тренера, которого назначил бы в "Спартак"

"Андрея Тихонова. Не хочется возвращаться в прошлое и говорить: "Давайте Олега Ивановича". Ему это, мне кажется, самому не надо. Из тех, кто есть сейчас, — Тихонова.
Говорят, у Тихонова нет результата. Где? В "Енисее", когда лучших игроков забирают и не самый высокий бюджет. Работа его в "Крыльях" была смотрибельной и с неплохим результатом", - приводит слова Генича "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Андрей Тихонов ранее был главным тренером красноярского "Енисея", "Астаны", самарских "Крыльев Советов", а также был ассистентом в московском "Спартаке" и "Краснодаре".
Фото: ФК "Енисей"