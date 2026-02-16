"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником

Об этом сообщила пресс-служба клуба. Новый контракт футболиста с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2029 года.
Цвета казанского клуба Нижегородов защищает с 2021 года, сезон 2023/2024 он провёл в аренде в тульском "Арсенале" (16 матчей, 1 голевая передача). За "Рубин" Константин отыграл 37 встреч и забил один гол.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тыс. евро.
