"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником

Казанский "Рубин" продлил трудовое соглашение с центральным защитником команды Константином Нижегородовым.
Фото: ФК "Рубин"
Об этом сообщила пресс-служба клуба. Новый контракт футболиста с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2029 года.

Цвета казанского клуба Нижегородов защищает с 2021 года, сезон 2023/2024 он провёл в аренде в тульском "Арсенале" (16 матчей, 1 голевая передача). За "Рубин" Константин отыграл 37 встреч и забил один гол.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тыс. евро.

