"Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству", - цитирует Саида Sport24.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела десять товарищеских матчей, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. Сообщалось, что в 2026 году сборная может сыграть с командой-участницей предстоящего чемпионата мира.
На данный момент Россия занимает 33 место в рейтинге сборных ФИФА, Сомали в этом списке располагается на 200 строчке.
Сомали хочет сотрудничать с Россией и совместно развивать футбол
Менеджер сборной Сомали по футболу Али Саид высказался о возможном сотрудничестве с Россией.
