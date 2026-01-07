"Если этого не произойдёт, будет как всегда". Семин обозначил главное условие успеха Карседо в "Спартаке"

"Карседо хорошо знает "Спартак", потому что работал здесь с Эмери. Он знает наш чемпионат. Этот специалист хорошо сработал в "Пафосе". Но есть одно "но". Если руководители в "Спартаке" будут ему помогать так, как в "Пафосе", и будет такое же взаимопонимание руководителей, спортивного директора и тренера, тогда будет успех. Если этого не произойдёт, будет как всегда", - цитирует Семина "Чемпионат".
В ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Временно исполняющим его обязанности стал Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича и имел опыт работы с молодежными командами.
В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. До этого испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а ранее работал в испанских клубах. На протяжении нескольких лет Карседо был помощником Унаи Эмери в нескольких европейских клубах, а также работал с ним в "Спартаке".
Российский тренер Юрий Семин порассуждал о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
