Булыкин - о Карседо: хотелось бы, чтобы пришел тренер не из "Пафоса", а из более именитого клуба

"Выбор Карседо главным тренером "Спартака" выглядит немного странным. Я бы хотел видеть там другого тренера, но где я и где "Спартак"? Хотелось, чтобы был какой-нибудь топ-тренер, который знает российскую специфику и пришёл не из "Пафоса", а из более именитого клуба", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
В ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Временно исполняющим его обязанности стал Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича и имел опыт работы с молодежными командами.
В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. До этого испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а ранее работал в испанских клубах. На протяжении нескольких лет Карседо был помощником Унаи Эмери в нескольких европейских клубах, а также работал с ним в "Спартаке".
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Пафос"