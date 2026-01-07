Смородская: такой большой клуб, как "Спартак", Карседо не потянуть

"Не очень верю в его успех, потому что он не работал в больших чемпионатах и с большими клубами. Последнее его место самостоятельной работы - это Кипр. Чемпионат там, конечно же, не соответствует нашему. Думаю, что такой большой клуб, как "Спартак", ему не потянуть", - сказала Смородская "Спорт-Экспресс".
5 января Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака".
Ранее испанский специалист работал наставником в кипрском "Пафосе". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти встречах.
