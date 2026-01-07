Гасилин - о российском тренере: Россия теряет топ-специалиста

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о Владиславе Радимове.
"Считаю, из-за того, что Николаевич не хочет тренировать, наша страна теряет выдающегося специалиста. Радимов - топ во всех планах, просто сам не хочет", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Владислав Радимов являлся главным тренером во второй команде "Зенита". Всего под его руководством сине-бело-голубые провели 254 матча, одержали 98 побед, 67 раз сыграли вничью и потерпели 89 поражений.

На данный момент Владислав Радимов занимает должность советника в "Зените".

