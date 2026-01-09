Гладилин: Ерёменко принесёт пользу "Оренбургу"

По его словам, возраст полузащитника не должен стать решающим фактором, поскольку опыт футболиста может сыграть важную роль для команды.
- Не знаю, в каком состоянии Ерёменко, но он опытный игрок! Он может быть как играющим тренером, так и просто игроком. Думаю, что Роман принесёт пользу. В каком состоянии он находится сейчас - не знаю, но то, что он поможет молодым ребятам, я в этом не сомневаюсь, - цитирует Гладилина "Советский спорт".
38-летний полузащитник хорошо знаком болельщикам РПЛ по выступлениям за "Рубин", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". Последним клубом в его карьере стал финский "Гнистан".
За время выступлений в чемпионате России Ерёменко провел 180 матчей, забил 39 голов и отдал 27 результативных передач.
Фото: ПФК ЦСКА