Бывший футболист ЦСКА дал оценку игре Кисляка и Глебова

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением о выступлении игроков команды Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА
Ветеран отметил работоспособность одного футболиста и сдержанно высказался о перспективах другого.

- Матвей Кисляк - молодец, пашет, надо продолжать работать, чтобы и весной хорошо себя показать. Глебову будет тяжеловато, он не такого высокого уровня футболист. Скоростные качества у него есть, и на этом всё, - цитирует эксперта "Газета".

В нынешнем розыгрыше РПЛ Матвей Кисляк принял участие в 18 матчах, набрав восемь результативных действий - четыре гола и четыре передачи. Кирилл Глебов сыграл в 16 встречах чемпионата, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами.

По итогам первой части сезона ЦСКА ушёл на зимнюю паузу на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков. Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.

