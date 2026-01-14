Эксперт отметил влияние молодого хавбека на игру команды и его стремительный прогресс.
- Согласен, что Батраков лучший российский игрок 2025 года. Он продемонстрировал свои качества, которые влияли на игру и итоговый результат. Сегодняшний статус в какой-то степени приближает его к "Барселоне", "Реалу", "Манчестер Сити" и другим клубам, - цитирует Бышовца "Советский спорт".
Батраков прошёл путь от академии клуба до основного состава, закрепившись в первой команде с начала 2024 года. В текущем сезоне 20-летний хавбек стал одним из ключевых игроков москвичей, приняв участие в 23 встречах во всех турнирах и набрав 21 результативное действие - 15 голов и шесть передач.
По итогам первой части чемпионата "Локомотив" располагается в тройке лидеров РПЛ, имея в активе 37 очков.
Бышовец: сегодняшний статус Батракова приближает его к "Барселоне" и "Реалу"
Российский тренер Анатолий Бышовец дал свой комментарий по поводу признания полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова лучшим футболистом страны по итогам 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"