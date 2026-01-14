Футболист признался, что решение капитана "железнодорожников" стало для него неожиданным.
- Удивлён, что Баринов не продолжил карьеру в "Локомотиве". Считаю, он заслуживал продолжение в этом клубе ещё много лет. Это капитан и легенда клуба. Считаю, это потеря для клуба, - передаёт слова футболиста "Чемпионат".
О расставании с Дмитрием Бариновым "Локомотив" официально сообщил 13 января. Полузащитник является воспитанником клуба и выступал за основную команду с 2015 года, проведя за неё 274 матча во всех турнирах. За это время он выиграл с "красно-зелёными" шесть трофеев, включая чемпионство в РПЛ.
По итогам первой части сезона "Локомотив" завершил чемпионат на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Футболист "Акрона" удивился переходу Баринова в ЦСКА
Вингер "Акрона" Эдгар Севикян поделился мнением о переходе бывшего партнёра по "Локомотиву" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"