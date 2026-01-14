Дзюба - о Кержакове: если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной - я не против

Форвард "Акрона" Артём Дзюба высказал позицию по поводу споров вокруг звания лучшего бомбардира в истории сборной России и возможной конкуренции с Александром Кержаковым.
Фото: ФК "Акрон"
Нападающий дал понять, что не воспринимает эту тему болезненно и с уважением относится к бывшему нападающему национальной команды.

- Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной - я не против, - передаёт слова игрока "Чемпионат".

В данный момент Дзюба остаётся самым результативным игроком в истории сборной России, имея 31 забитый мяч. У Кержакова - 30 голов. При этом ранее ФИФА признала, что гол в товарищеском поединке против Германии, который состоялся 20 лет назад, должен быть засчитан Кержакову, а не Андрею Аршавину.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится