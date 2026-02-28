Голами за московский клуб отличились форвард Дмитрий Воробьев и защитник Лукас Фассон. За "Пари НН" мяч забил левый вингер Олакунле Олусегун, реализовав пенальти. В конце первого тайма красную карточку получил нападающий "Локомотива" Александр Руденко.
Чемпионат России
19 тур
Голы: Воробьёв, 15, Фассон, 72 - Олусегун, 69 (пен).
"Локомотив": Митрюшкин, Монтес, Фассон, Ненахов, Морозов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев (Пиняев, 63), Руденко, Воробьёв (Комличенко, 71).
"Пари НН": Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев (Тичич, 88), Сарфо, Смелов (Ивлев, 75), Ермаков (Сидоренко, 75), Сефас, Лесовой (Бальбоа, 46), Олусегун.
Предупреждения: Руденко, 41, Шнапцев, 48, Каккоев, 77.
Удаление: Руденко, 44.
"Локомотив" в меньшинстве победил "Пари НН"
Матч 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Пари НН" завершился победой "железнодорожников" со счетом 2:1.
Фото: ФК "Локомотив"