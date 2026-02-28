Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Рубин1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Локомотив" в меньшинстве победил "Пари НН"

Матч 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Пари НН" завершился победой "железнодорожников" со счетом 2:1.
Фото: ФК "Локомотив"
Голами за московский клуб отличились форвард Дмитрий Воробьев и защитник Лукас Фассон. За "Пари НН" мяч забил левый вингер Олакунле Олусегун, реализовав пенальти. В конце первого тайма красную карточку получил нападающий "Локомотива" Александр Руденко.

Чемпионат России

19 тур

Голы: Воробьёв, 15, Фассон, 72 - Олусегун, 69 (пен).

"Локомотив": Митрюшкин, Монтес, Фассон, Ненахов, Морозов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев (Пиняев, 63), Руденко, Воробьёв (Комличенко, 71).

"Пари НН": Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев (Тичич, 88), Сарфо, Смелов (Ивлев, 75), Ермаков (Сидоренко, 75), Сефас, Лесовой (Бальбоа, 46), Олусегун.

Предупреждения: Руденко, 41, Шнапцев, 48, Каккоев, 77.

Удаление: Руденко, 44.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится