Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Рубин1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Как это может быть пенальти?" Бывший арбитр - о матче "Локомотив" - "Пари НН"

Бывший арбитр Анатолий Синяев прокомментировал эпизод с пенальти в матче 19-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Пари НН".
Фото: скриншот трансляции
Анатолий Синяев заявил, что эпизод с назначением пенальти в матче "Локомотива" и "Пари НН" является ошибочным.

"Что там происходит?! Как это может быть пенальти?
Пиняев сопровождает соперника, тот разворачивается, сует ногу под Пиняева, падает. Он даже думать не мог, что это фол. Коряво ногу поставил, а Пиняев просто двигался в своем направлении. Первое, на что должен ответить судья - кто инициатор контакта. Шнапцев. Хуже рестарта чемпионата не было и не придумать", - написал арбитр в своем Telegram-канале.

Сегодня, 28 февраля, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Пари НН". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. Голами за московский клуб отличились нападающий Дмитрий Воробьев и защитник Лукас Фассон.

На 67-й минуте встречи главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота "Локомотива". Его реализовал левый вингер "Пари НН" Олакунле Олусегун.

