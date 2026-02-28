"Как это может быть пенальти?" Бывший арбитр - о матче "Локомотив" - "Пари НН"

"Что там происходит?! Как это может быть пенальти?Пиняев сопровождает соперника, тот разворачивается, сует ногу под Пиняева, падает. Он даже думать не мог, что это фол. Коряво ногу поставил, а Пиняев просто двигался в своем направлении. Первое, на что должен ответить судья - кто инициатор контакта. Шнапцев. Хуже рестарта чемпионата не было и не придумать", - написал арбитр в своем Telegram-канале.
Сегодня, 28 февраля, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Пари НН". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. Голами за московский клуб отличились нападающий Дмитрий Воробьев и защитник Лукас Фассон.
На 67-й минуте встречи главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота "Локомотива". Его реализовал левый вингер "Пари НН" Олакунле Олусегун.