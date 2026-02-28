Матчи Скрыть

Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Уфа1 тайм

"Судьи, вы что творите?" Мостовой о матче "Краснодар" - "Ростов"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о матче 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом".
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Мостовой резко высказался о работе арбитров на матче "Краснодар" - "Ростов".

"Остановитесь, судьи, вы что творите?
Сейчас отменяют гол "Краснодара". Игра рукой (смеётся). Идёт борьба, Кордоба с защитником бьётся чуть ли не насмерть, мяч где-то чего-то чиркнет по какому-то мизинцу или ещё чему-то. Потом атака, передача, шикарный гол, и они идут смотреть VAR, отменяют", - сказал Мостовой в видео в своем Telegram-канале.

Сегодня, 28 февраля, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Ростовом". На момент написания статьи "быки" ведут со счетом 2:1. В составе "Ростова" мяч забил полузащитник Алексей Миронов. За "Краснодар" голами отличились атакующие полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов.

