"Судьи, вы что творите?" Мостовой о матче "Краснодар" - "Ростов"

"Остановитесь, судьи, вы что творите?Сейчас отменяют гол "Краснодара". Игра рукой (смеётся). Идёт борьба, Кордоба с защитником бьётся чуть ли не насмерть, мяч где-то чего-то чиркнет по какому-то мизинцу или ещё чему-то. Потом атака, передача, шикарный гол, и они идут смотреть VAR, отменяют", - сказал Мостовой в видео в своем Telegram-канале.
Сегодня, 28 февраля, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Ростовом". На момент написания статьи "быки" ведут со счетом 2:1. В составе "Ростова" мяч забил полузащитник Алексей Миронов. За "Краснодар" голами отличились атакующие полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов.