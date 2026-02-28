Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Рубин1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
2 - 0 2 0
УфаЗавершен

"Худший пенальти в РПЛ за несколько лет". Шнякин - об эпизоде в матче "Локомотив" - "Пари НН"

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о матче 19-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Пари НН".
Фото: скриншот трансляции
Комментатор заявил, что главный арбитр матча "Локомотива" и "Пари НН" ошибочно поставил пенальти во втором тайме.

"Вы че, рехнулись? Что это?! Да любой человек, который на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти здесь быть не может! Шнапцев же сам, с трудом равновесие удерживая, на заносе бьет Пиняева по ноге! Это и ударом.. да чего уж, контактом толковым даже не назовешь.

Господь всемогущий, это худший пенальти в РПЛ за несколько лет", - написал Шнякин в своем Telegram-канале.

Сегодня, 28 февраля, в рамках 19-го тура чемпионата России встречались московский "Локомотив" и "Пари НН" из Нижнего Новгорода. Победу в матче одержали подопечные Михаила Галактионова со счетом 2:1. Мячи за красно-зеленых забили защитник Лукас Фассон и форвард Дмитрий Воробьев.

Во втором тайме игры главный арбитр назначил пенальти в ворота "Локомотива" за нарушение на Максиме Шнапцеве. Удар реализовал нападающий "Пари НН" Олакунле Олусегун.

