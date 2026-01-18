По информации источника, главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сомневается в кандидатуре бразильца, считая, что игрок не подходит "сине-бело-голубым" по типажу. При этом сам Абреу, как отмечается, заинтересован в продолжении карьеры в России.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов оформить трансфер форварда при условии, что зимой будет продан один из легионеров.
Также уточняется, что в качестве запасного варианта "Зенит" рассматривает нападающего "Крузейро" Кайо Жорже, однако футболист не хочет переезжать в Россию.
Источник: Legalbet
Семак может заблокировать переход форварда "Фламенго" в "Зенит" - источник
Переход нападающего "Фламенго" Педро Абреу в "Зенит" может не состояться.
Фото: Getty Images