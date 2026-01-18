Помазан: его игра помогла "Краснодару" стать чемпионом

"Кого считаю сильнейшим вратарем из россиян? Если взвесить все "за" и "против", то Агкацев. В прошлом сезоне он делал важнейшие сейвы, как тот же пенальти (в матче с махачкалинским "Динамо"), когда он сломал палец. Его игра помогла стать "Краснодару" чемпионом", - сказал Помазан "Матч ТВ".
Станислав Агкацев выступает за основную команду "Краснодара" с начала января 2022 года. В прошлом сезоне голкипер провел за клуб 34 матча, пропустил 29 голов и отыграл 17 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Бывший голкипер ЦСКА Евгений Помазан высказался о вратаре "Краснодара" Станиславе Агкацеве.
