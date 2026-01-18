Экс-игрок "Краснодара" назвал главную проблему клуба

"Главная проблема "Краснодара" - зависимость от Кордобы. Он стабильно хорош. Большая часть успеха команды - это именно Кордоба. Если он получит травму или уйдёт, шансы "Краснодара" на чемпионство сильно сократятся", - сказал Шишкин Metaratings.
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с конца июня 2021 года. В текущем сезоне за "быков" нападающий провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость форварда по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
Бывший игрок "Краснодара" Роман Шишкин назвал главную проблему клуба.
Фото: ФК "Краснодар"