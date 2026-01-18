Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК БелградЗавершен

Газизов: задача "Динамо" Мх весной - побеждать в каждом матче

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов обозначил задачи клуба на весенний отрезок.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Задача "Динамо" весной - побеждать в каждом матче и зарабатывать очки. Получится или нет? Узнаем после 30-го тура. Нет задачи занять конкретное место. Успехи измеряются не только этим. Главные задачи команды весной - побеждать и остаться в РПЛ", - сказал Газизов Metaratings.

На данный момент махачкалинское "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Команда провела 18 матчей, одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений в лиге.

Следующий матч махачкалинского клуба в РПЛ состоится 28 февраля против казанского "Рубина".

