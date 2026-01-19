Дьяков: пока Гусев в "Динамо", Макарову закрыта дорога в основу

Экс-защитник бело-голубых считает, что игроку важнее получить стабильную практику, чем ждать более статусные предложения.
- Пока Гусев в "Динамо", для Макарова двери в основную команду закрыты. Сейчас ему обязательно надо где-то играть... Макарову точно надо уходить и играть, - цитирует Дьякова "Советский спорт".
Он также отметил, что если бы Макаров действительно был нужен сильным клубам, переход уже состоялся бы.
Ранее сообщалось, что Макаров отказался от предложения "Крыльев Советов", рассчитывая на вариант с более сильной командой.
