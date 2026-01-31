Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Футболист "Оренбурга" рассказал, как проходят сборы команды

Полузащитник "Оренбурга" Павел Горелов оценил зимние сборы команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"В целом сборы у нас проходят хорошо. Много тактики, наработок. Мы постепенно готовимся к возобновлению сезона", - приводит слова Горелова Metaratings.

Сегодня, 31 января, "Оренбург" одержал победу на черногорским "Морнаром" в товарищеском матче со счетом 1:0. Также оренбуржцы сыграют с "Борацом" - стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

По итогам 18 сыгранных туров команда Ильдара Ахметзянова занимает 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

