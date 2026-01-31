Футболист "Оренбурга" рассказал, как проходят сборы команды

"В целом сборы у нас проходят хорошо. Много тактики, наработок. Мы постепенно готовимся к возобновлению сезона", - приводит слова Горелова Metaratings.
Сегодня, 31 января, "Оренбург" одержал победу на черногорским "Морнаром" в товарищеском матче со счетом 1:0. Также оренбуржцы сыграют с "Борацом" - стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
По итогам 18 сыгранных туров команда Ильдара Ахметзянова занимает 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
Полузащитник "Оренбурга" Павел Горелов оценил зимние сборы команды.
Фото: ФК "Оренбург"