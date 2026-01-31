В "Пари НН" высказались о возможном подписании форварда "Краснодара"

"Мы продолжаем находиться в диалоге с "Краснодаром" и Александром Кокшаровым относительно возможного сотрудничества на устраивающих все стороны условиях. У Саши нет каких-либо проблем со здоровьем, которые были бы для нас сюрпризом. Восстановление футболиста проходит в плановом режиме. Мы продолжаем диалог", - цитирует Карасева "Матч ТВ".
Форвард "Краснодара" Александр Кокшаров проводил зимние сборы в составе "Пари НН". Ранее отец футболиста сообщил, что нападающий возвращается в расположение "быков". Сообщалось, что нижегородцы могут совершить обмен с краснодарцами, отправив в расположение южан Хуана Боселли, в обратном направлении мог последовать Кокшаров.
В прошлом сезоне Кокшаров выступал за нижегородцев на правах аренды - в составе волжан нападающий вышел на поле в пяти встречах и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасев высказался о возможном подписании форварда "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Краснодар"