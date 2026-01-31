Наумов - о Джоне: он бразилец - это говорит о том, что умеет играть

"Я особо не видел в деле новобранца "Зенита" Джона Джона, но сам факт того, что он бразилец, говорит о том, что играть он умеет. Но как он впишется в коллектив, как адаптируется к России — это уже второй вопрос. Жерсон вот не смог адаптироваться", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 11 миллионов евро.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о переходе Джона Джона в петербургский "Зенит".
