Черданцев: в "Арсенале" Аршавин играл круто, но мало

Комментатор Георгий Черданцев высказался об экс-полузащитнике "Арсенала" и сборной России Андрее Аршавине, оценив его карьеру и выступления в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Черданцева, сейчас популярность Аршавина во многом связана с его медийностью, тогда как многие другие футболисты прошлых лет со временем оказались вне публичного пространства.

- Аршавин сегодня более медийная фигура, чем Аленичев, который избегает публичности, почти не дает интервью. Аршавин, конечно же, обладал огромным потенциалом. С таким талантом мог бы в Европе еще ярче себя проявить.

К сожалению, его зарубежная карьера получилась не слишком продолжительной. В "Арсенале" Аршавин играл круто, но мало. И ничего не выиграл, - цитирует Черданцева "СЭ".

Аршавин был игроком лондонской команды с 2009 по 2013 год. Всего на его счету 144 матча за "канониров", в которых он забил 31 гол и оформил 45 ассистов на партнёров.

В активе экс-футболиста также 75 матчей за сборную России и 17 забитых мячей. Игровую карьеру он завершил в 2018 году.

