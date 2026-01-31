Матчи Скрыть

Пименов оценил перспективы выкупа Пруцева у "Спартака"

Бывший форвард "Локомотива" Руслан Пименов высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который выступает за "железнодорожников" на правах аренды из "Спартака".
Эксперт считает, что московскому клубу стоит рассмотреть вариант полноценного выкупа футболиста, однако ключевым фактором должна стать сумма сделки.

- Он здорово вписался в состав "Локомотива". С Галактионовым у них хорошее взаимопонимание. В "Спартаке" Пруцев пока проигрывает конкуренцию, прежде всего иностранцам. Наверное, надо договариваться о его переходе, но взять малой кровью, - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.

Напомним, Пруцев перешёл в "Локомотив" на правах аренды летом 2025 года. В текущем сезоне футболист провёл 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами на партнёров.

"Локомотив" с 37 очками в активе идёт на третьей строчке в чемпионате России. На первой позиции располагается "Краснодар", набравший 40 баллов.

