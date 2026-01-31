Пименов оценил перспективы выкупа Пруцева у "Спартака"

Эксперт считает, что московскому клубу стоит рассмотреть вариант полноценного выкупа футболиста, однако ключевым фактором должна стать сумма сделки.
- Он здорово вписался в состав "Локомотива". С Галактионовым у них хорошее взаимопонимание. В "Спартаке" Пруцев пока проигрывает конкуренцию, прежде всего иностранцам. Наверное, надо договариваться о его переходе, но взять малой кровью, - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.
Напомним, Пруцев перешёл в "Локомотив" на правах аренды летом 2025 года. В текущем сезоне футболист провёл 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя ассистами на партнёров.
"Локомотив" с 37 очками в активе идёт на третьей строчке в чемпионате России. На первой позиции располагается "Краснодар", набравший 40 баллов.
Фото: ФК "Локомотив"