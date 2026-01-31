Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
РодинаНе начат

"Это не звезда". Терёхин высказался об уходе Макарова из "Динамо"

Экс-нападающий "Динамо" Олег Терёхин высказался о переходе полузащитника Дениса Макарова из московского клуба в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
- Ничего страшного, я уверен в этом. Тренер не видит его в команде. Это не звезда, - цитирует Терёхина "Матч ТВ".

Добавим, что трудовой договор игрока с турецкой командой будет действовать до лета 2026 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник провёл 12 матчей в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

"Динамо" в 18 турах чемпионата России набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в таблице. В первом матче после рестарта сезона "бело-голубые" примут на своей арене "Крылья Советов", игра запланирована на 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится