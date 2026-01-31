- Ничего страшного, я уверен в этом. Тренер не видит его в команде. Это не звезда, - цитирует Терёхина "Матч ТВ".
Добавим, что трудовой договор игрока с турецкой командой будет действовать до лета 2026 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник провёл 12 матчей в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
"Динамо" в 18 турах чемпионата России набрало 21 балл и идёт на десятой строчке в таблице. В первом матче после рестарта сезона "бело-голубые" примут на своей арене "Крылья Советов", игра запланирована на 1 марта.
"Это не звезда". Терёхин высказался об уходе Макарова из "Динамо"
Экс-нападающий "Динамо" Олег Терёхин высказался о переходе полузащитника Дениса Макарова из московского клуба в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"