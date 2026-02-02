Вера: когда увидел фото, подумал: я что, такой жирный?!

"Когда увидел фото с неудачного ракурса, подумал: я что, такой жирный?! Но я не такой! Сказалось мое строение тела и особенно манера бега - я всегда чуть наклонен вперед. Из-за этого кажется, что у меня есть живот..." - сказал Вера.
Напомним, ранее в сети завирусилась фотографие новичка московского "Локомотива" Лукаса Веры с командной тренировки. На изображении видно, что у аргентинского футболиста есть лишний вес.
Полузащитник перешел в "Локомотив" 17 декабря и подписал контракт с российским клубом до 2028 года.