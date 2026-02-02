Вера: когда увидел фото, подумал: я что, такой жирный?!

Фото: ФК "Локомотив"

"Когда увидел фото с неудачного ракурса, подумал: я что, такой жирный?! Но я не такой! Сказалось мое строение тела и особенно манера бега - я всегда чуть наклонен вперед. Из-за этого кажется, что у меня есть живот..." - сказал Вера.