Бубнов: Станкович сильнее Карседо

"Станкович, на мой взгляд, сильнее Карседо. И всё, что сейчас есть у Карседо, сделал это Станкович", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" с начала января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 5 матчей, одержали 3 победы и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Деян Станкович возглавлял московский клуб с июля по ноябрь 2025 года.