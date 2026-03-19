Агкацев: "Краснодар" бился за Кордобу в матче с ЦСКА

"Вышли максимально заряженными и мотивированными на победу. Был ли матч с ЦСКА особенным для Кордобы? Он для всех особенный.
Мы хотели отыграться и пройти дальше. Можно сказать, что бились в том числе и за него, я поддержал его после игры", - сказал Агкацев "Матч ТВ".
17 марта состоялся ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 4:0 и прошли в финал турнира по сумме двух встреч.
Ранее игроки "быков" заявляли, что в первом матче полуфинала болельщики "армейцев" выкрикивали расистские оскорбления в адрес Джона Кордобы.