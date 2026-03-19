Мостовой - о матче с "Динамо" Мх: должны были выигрывать более крупно

"Если судить по счету, спокойной эту игру не назовешь. Если же отталкиваться от того, что происходило на поле - контроль был у нас.
Тем не менее, с ним точно должны были играть намного лучше, реализовывать моменты и выигрывать с более крупным счетом", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Вчера, 18 марта, состоялся матч петербургского "Зенита" против махачкалинского "Динамо" в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0.
Единственный гол в игре забил нападающий Джон Дуран, реализовавший пенальти в компенсированное ко второму тайму время.