Мостовой - о матче с "Динамо" Мх: должны были выигрывать более крупно

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой высказался о матче с махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что петербургский клуб имел контроль в матче против "Динамо".

"Если судить по счету, спокойной эту игру не назовешь. Если же отталкиваться от того, что происходило на поле - контроль был у нас.

Тем не менее, с ним точно должны были играть намного лучше, реализовывать моменты и выигрывать с более крупным счетом", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Вчера, 18 марта, состоялся матч петербургского "Зенита" против махачкалинского "Динамо" в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий Джон Дуран, реализовавший пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

