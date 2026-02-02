Стали известны подробности по возможному переходу форварда "Аль-Насра" в "Зенит"

Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур.
Как сообщает источник, "Зенит" превосходит "Лилль" в плане финансовых условий. Подтверждается, что российский клуб проявил наибольшую заинтересованность в колумбийском форварде.
На данный момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро.