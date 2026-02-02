Матчи Скрыть

Геркус оценил игру Сафонова за "ПСЖ"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: Getty Images
"Нельзя говорить, что теперь Шевалье не является конкурентом для Сафонова. Матвей будет конкурировать с Шевалье до тех пор, пока кто-то из них не уйдет", - сказал Геркус "РБ Спорт".

Вчера, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался на выезде со "Страсбургом". Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1.

Напомним, российский голкипер Матвей Сафонов во второй встрече подряд после травмы руки вышел в стартовом составе команды. На 21-й минуье при счете 0:0 вратарь сборной России отразил пенальти

