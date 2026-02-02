Геркус оценил игру Сафонова за "ПСЖ"

"Нельзя говорить, что теперь Шевалье не является конкурентом для Сафонова. Матвей будет конкурировать с Шевалье до тех пор, пока кто-то из них не уйдет", - сказал Геркус "РБ Спорт".
Вчера, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался на выезде со "Страсбургом". Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1.
Напомним, российский голкипер Матвей Сафонов во второй встрече подряд после травмы руки вышел в стартовом составе команды. На 21-й минуье при счете 0:0 вратарь сборной России отразил пенальти