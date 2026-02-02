Матчи Скрыть

"Спартак" не намерен продавать Барко этой зимой - Metaratings

Московский "Спартак" намерен сохранить полузащитника Эсекьеля Барко как минимум до конца сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, руководство "красно-белых" намерено сохранить Барко в составе как минимум до конца сезона-2025/26. Ранее в СМИ появилась информация о предметном интересе к аргентинцу со стороны "Трабзонспора".

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. "Спартак" с 29 очками в активе идёт на шестой строчке в таблице. После рестарта РПЛ московская команда сыграет в гостях против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.

