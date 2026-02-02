Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

Ещенко: Сафонову надо продолжать играть на этом высоком уровне

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко оценил выступление российского вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ" в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
"
В "ПСЖ" постоянно меняются вратари. Сафонову надо продолжать играть на этом высоком уровне, и у него все будет хорошо.
Не стоит пока делать громких заявлений по поводу Матвея. Сафонов — хороший голкипер европейского уровня", - сказал Ещенко "РБ Спорт".

Вчера, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался на выезде со "Страсбургом". Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1.

Напомним, российский голкипер Матвей Сафонов во второй встрече подряд после травмы руки вышел в стартовом составе команды. На 21-й минуте при счете 0:0 вратарь сборной России отразил пенальти.

