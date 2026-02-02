Ещенко: Сафонову надо продолжать играть на этом высоком уровне

В "ПСЖ" постоянно меняются вратари. Сафонову надо продолжать играть на этом высоком уровне, и у него все будет хорошо.Не стоит пока делать громких заявлений по поводу Матвея. Сафонов — хороший голкипер европейского уровня", - сказал Ещенко "РБ Спорт".
Вчера, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался на выезде со "Страсбургом". Игра завершилась победой парижан со счетом 2:1.
Напомним, российский голкипер Матвей Сафонов во второй встрече подряд после травмы руки вышел в стартовом составе команды. На 21-й минуте при счете 0:0 вратарь сборной России отразил пенальти.