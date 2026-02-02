Матчи Скрыть

Гасилин объяснил, почему Дуран может не заиграть в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин поделился мнением о возможном переходе в команду колумбийского форварда Джона Дурана.
Фото: Global Look Press
По словам Гасилина, шансы Дурана заиграть в питерском клубе — 50 на 50.

"Безусловно, он талантище, но то, что Джон позволял себе в Турции, показывая непристойные жесты фанатам, — ненормально.
Честно сказать, я всегда скептически отношусь к таким футболистам.

Вот такие таланты с сумасшедшим нравом очень тяжело адаптируются — они игроки настроения. Дуран по потенциалу мне напоминает Марио Балотелли. То, что это игрок высочайшего класса, спору нет, но его шансы заиграть и показать лучший футбол в "Зените" — 50 на 50. Если у него хватит мотивации, и он возьмется за голову, то это будет очень крутое приобретение", — отметил Гасилин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Джон Дуран в январе 2025 года за 77 млн евро перешел из английской "Астон Виллы" в саудовский "Аль-Наср". Проведя в составе "Аль-Насра" 18 матчей и забив 12 мячей, в июле 2025-го форвард на правах аренды до конца сезона 2025/2026 перешел в турецкий "Фенербахче".

На данный момент в активе Дурана — 21 матч, 5 голов и 3 ассиста за стамбульский клуб. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня 2030 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 32 млн евро.

Напомним, что после ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры в заявке "Зенита" остался один номинальный центрфорвард — Александр Соболев.

