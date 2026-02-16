Матчи Скрыть

Агент Самошникова рассказал о состоянии здоровья игрока

Алексей Бабырь, агент защитника "Спартака" Ильи Самошникова, высказался о физических кондициях футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
Самошников не играет с начала ноября.

"Илья пока что работает индивидуально.

Когда он вернется в общую группу, решает медицинский штаб "Спартака", — отметил Бабырь в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Илья Самошников перешел в "Спартак" из "Локомотива" в августе 2025 года за 3,7 млн евро. В первой части сезона 2025/2026 футболист провел за красно-белых 2 матча без результативных действий в Премьер-Лиге, а также 3 игры в Кубке России, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт Самошникова со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.

