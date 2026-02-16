Артига ответил, стоит ли ждать новых подписаний в "Рубине"

"Когда я приехал в "Рубин", в команде оказалось семь травмированных игроков, большинство — с долгосрочными последствиями. Я бы предпочел продолжить работу со всей командой, оценить игроков за эти три месяца соревнований и принять решение летом. Но обстоятельства осложнились из-за травм.
В это трансферное окно пригласить кого-то непросто, потому что у всех игроков есть контракты.
Посмотрим, что будет", — сказал Артига в беседе с "Чемпионатом".
На данный момент "Рубин" не подписал ни одного нового футболиста, не считая игроков, вернувшихся из аренды. Покинули казанский клуб вратарь Никита Корец ("Торпедо" Москва, аренда), полузащитник Умарали Рахмоналиев ("Сабах", 400 тыс. евро), а также нападающие Никола Чумич ("Сарагоса", аренда) и Марвин Чуни ("Бари", аренда).