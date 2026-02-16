Артига ответил, стоит ли ждать новых подписаний в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Франк Артига ответил на вопрос о том, будет ли клуб подписывать новых футболистов в последние зимнего трансферного окна.

Фото: ФК "Рубин"





"Когда я приехал в "



В это трансферное окно пригласить кого-то непросто, потому что у всех игроков есть контракты.

Посмотрим, что будет", — сказал Артига в беседе с



На данный момент "Рубин" не подписал ни одного нового футболиста, не считая игроков, вернувшихся из аренды. Покинули казанский клуб вратарь Никита Корец (" В России окно будет открыто до 19 февраля включительно. По словам Артиги, найти новых игроков на рынке сейчас непросто."Когда я приехал в " Рубин ", в команде оказалось семь травмированных игроков, большинство — с долгосрочными последствиями. Я бы предпочел продолжить работу со всей командой, оценить игроков за эти три месяца соревнований и принять решение летом. Но обстоятельства осложнились из-за травм.Посмотрим, что будет", — сказал Артига в беседе с "Чемпионатом" На данный момент "Рубин" не подписал ни одного нового футболиста, не считая игроков, вернувшихся из аренды. Покинули казанский клуб вратарь Никита Корец (" Торпедо " Москва, аренда), полузащитник Умарали Рахмоналиев ("Сабах", 400 тыс. евро), а также нападающие Никола Чумич ("Сарагоса", аренда) и Марвин Чуни ("Бари", аренда).