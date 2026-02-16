Матчи Скрыть

Семин оценил будущих соперников сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских поединков национальной команды.
Фото: ФК "Локомотив"
СМИ сообщили, что в марте российская сборная встретится с Мали и Гватемалой. По мнению Юрия Павловича, такие поединки нужны команде.

"Мали — это серьезная команда. Там много хороших футболистов. Такие матчи нужны сборной России.

Мы должны иметь международную практику и не должны уходить от мирового футбола. Гватемалу не знаю, поэтому сложно про них говорить", — отметил Семин в беседе с Metaratings.

Телеграм-канал "Mash на спорте" сообщает, что матч сборной России с Мали состоится 27 марта в Краснодаре. Игра России с Гватемалой пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Сборная России отстранена от официальных турниров с марта 2022 года.

