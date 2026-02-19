Капитан "Рубина": с проблемами адаптации за последние 4 года у нас столкнулся только один игрок

"Вообще, с проблемами в адаптации у нас в команде за последние четыре года столкнулся только один игрок - это Марвин Чуни. Ему действительно было очень тяжело.
Может, у него слишком европейский менталитет, не знаю. Парень он позитивный, без какой-то гнилости, но… ему было тяжко. Даже не сам коллектив, а, может, жизнь в нашей стране", - сказал Иванов.
24-летний Марвин Чуни является воспитанником мюнхенской "Баварии". Состав "Рубина" албанский нападающий пополнил в сентябре 2024 года, перейдя из "Фрозиноне". В составе казанской команды футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и 4 играх Кубка России, в которых провел на поле 708 минут, получил две желтые карточки и не отличился результативными действиями.
Летом прошлого года Чуни перешел на правах аренды в "Сампдорию", а в это зимнее трансферное окно перебрался в другой итальянский клуб - "Бари".
Источник: "Бизнес Онлайн Спорт"