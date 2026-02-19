Матчи Скрыть

Бабаев: за деньги, доплаченные за Дивеева, ЦСКА взял Рейса, Баринова и Гонду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб приобрел троих футболистов за выручку от продажи Игоря Дивеева в "Зенит".
"Несмотря на продолжающийся санкционный режим, нам удается с каждым годом укреплять благополучие клуба, при этом сохраняя рациональный подход - никаких "пан или пропал" и рисков, ставящих под сомнение будущее клуба.

За деньги, доплаченные за Игоря Дивеева, нам, по сути, удалось взять сразу трех футболистов в каждую линию - Рейса, Баринова и Гонду", - сказал Бабаев.

Напомним, в это зимнее трансферное окно московский ЦСКА продал в "Зенит" центрального защитника сборной России Игоря Дивеева, выступавшего за клуб с 2019 года. В обратном направлении, в рамках сделки, проследовал нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Также этой зимой "армейцы" приобрели экс-капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова и защитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Рейса.

1 марта ЦСКА проведет свой первый официальный матч во второй части сезона. В рамках 19-го тура РПЛ красно-синие сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".

Источник: ТАСС

