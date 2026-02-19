Бабаев: за деньги, доплаченные за Дивеева, ЦСКА взял Рейса, Баринова и Гонду

За деньги, доплаченные за Игоря Дивеева, нам, по сути, удалось взять сразу трех футболистов в каждую линию - Рейса, Баринова и Гонду", - сказал Бабаев.
Напомним, в это зимнее трансферное окно московский ЦСКА продал в "Зенит" центрального защитника сборной России Игоря Дивеева, выступавшего за клуб с 2019 года. В обратном направлении, в рамках сделки, проследовал нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Также этой зимой "армейцы" приобрели экс-капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова и защитника лиссабонского "Спортинга" Матеуса Рейса.
1 марта ЦСКА проведет свой первый официальный матч во второй части сезона. В рамках 19-го тура РПЛ красно-синие сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".
Источник: ТАСС