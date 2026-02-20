Матчи Скрыть

Российский футболист признался, что мог продолжить карьеру в итальянской Серии А

Российский футболист Егор Сорокин рассказал, что мог оказаться в итальянской Серии А.
Фото: ФК "Кайрат"
По словам Сорокина, к нему проявлял интерес итальянский "Торино", но сделка не состоялась.

- Да, и разговоры с ними шли до последнего. Все было близко. В составе "Торино" было одно место для игрока не из Евросоюза.

Я готов был сразу вылетать из Лондона в Италию на медобследование. Но до него не дошло. В последний момент "Торино" взял футболиста из Серии А, - приводит слова Сорокина Sport24.

С лета 2024 года по февраль текущего года Егор Сорокин выступал за казахстанский "Кайрат", а в зимнее трансферное окно на правах свободного агента перешел в китайский клуб "Чэнду".

Ранее защитник был игроком казанского "Рубина", "Краснодара", "Нефтехимика", "Актобе" и "Тосно". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего россиянина в 1 миллион евро, его контракт с китайским клубом рассчитан до конца 2026 года.

