"Ари" оценил нынешний состав "Спартака"

"Сейчас в команде много хороших игроков, которые могли бы быть в нашей команде.
Но я с уважением отношусь к ребятам моего времени, тогда игроки были посильнее", - сказал Ари "РИА Новости Спорт".
Ари выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 год. Всего в составе красно-белых он провёл 110 матчей, забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.
Первый матч чемпионата после зимнего перерыва "Спартак" выиграл, обыграв на выезде "Сочи" со счётом 3:2. С 32 очками команда продолжает занимать 6-ю позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Завтра, 5 марта, "Спартак" сыграет в гостях с московским "Динамо" в рамках первой встречи 1/2 финала Кубка России. Начало — в 20:45 мск.