Футбольный комментатор: Карседо обалдел от Зобнина

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о полузащитнике "Спартака" Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"
По его словам, трудолюбие и игровая дисциплина хавбека способны произвести сильное впечатление на любого специалиста.

- У Романа есть такое качество - он способен произвести хорошее впечатление на нового тренера своей пахотой, дисциплиной. Думаю, Карседо от этого по-хорошему обалдел, - передаёт слова Журавеля "Чемпионат".

Для испанского тренера это начало работы в московском клубе. Дебютная официальная встреча под его руководством завершилась победой "Спартака" над "Сочи" со счётом 3:2. Клуб с 32 баллами в активе идёт на шестой строчке в чемпионате.

Следующий матч "красно-белые" проведут 5 марта. В Кубке России команда сыграет в гостях против "Динамо".

