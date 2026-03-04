Футбольный комментатор: Карседо обалдел от Зобнина

- У Романа есть такое качество - он способен произвести хорошее впечатление на нового тренера своей пахотой, дисциплиной. Думаю, Карседо от этого по-хорошему обалдел, - передаёт слова Журавеля "Чемпионат".
Для испанского тренера это начало работы в московском клубе. Дебютная официальная встреча под его руководством завершилась победой "Спартака" над "Сочи" со счётом 3:2. Клуб с 32 баллами в активе идёт на шестой строчке в чемпионате.
Следующий матч "красно-белые" проведут 5 марта. В Кубке России команда сыграет в гостях против "Динамо".