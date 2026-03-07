Этот успех стал для нижегородской команды третьим в четырёх последних играх турнира.
До зимней паузы коллектив из Нижнего Новгорода также обыграл "Акрон" (2:1) и махачкалинское "Динамо" (1:0). Единственное поражение за этот отрезок команда потерпела в 19-м туре, уступив "Локомотиву" со счётом 1:2.
После победы над сочинцами "Пари НН" увеличил свой актив до 17 очков и поднялся на 14-ю строчку в таблице.
"Пари НН" одержал третью победу в четырёх последних матчах
"Пари НН" одержал победу над "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России - 2:1.
Фото: ФК "Пари НН"