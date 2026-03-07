Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Пари НН" одержал третью победу в четырёх последних матчах

"Пари НН" одержал победу над "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России - 2:1.
Фото: ФК "Пари НН"
Этот успех стал для нижегородской команды третьим в четырёх последних играх турнира.

До зимней паузы коллектив из Нижнего Новгорода также обыграл "Акрон" (2:1) и махачкалинское "Динамо" (1:0). Единственное поражение за этот отрезок команда потерпела в 19-м туре, уступив "Локомотиву" со счётом 1:2.

После победы над сочинцами "Пари НН" увеличил свой актив до 17 очков и поднялся на 14-ю строчку в таблице.

