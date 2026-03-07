Матчи Скрыть

"Пари НН" обыграл "Сочи" и покинул зону прямого вылета

В матче 20-го тура чемпионата России "Пари НН" на своём поле одержал победу над "Сочи".
Фото: ФК "Пари НН"
Благодаря этой победе "Пари НН" набрал 17 очков и располагается на 14-й строчке в таблице чемпионата. "Сочи" остаётся на последнем месте, имея в активе девять баллов.

В следующем туре нижегородцы встретятся против "Крыльев Советов", игра пройдёт 15 марта. "Сочи" проведёт матч с "Краснодаром" 14 марта.

Голы: Бальбоа, 34, Тичич, 62 - Крамарич, 80 (пен).

"Пари НН": Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев (Коледин, 86), Сарфо, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич (Ермаков, 69), Бальбоа (Ивлев, 86), Олусегун (Урванцев, 45).

"Сочи": Дёгтев, Солдатенков, Марсело, Волков, Кравцов (Мухин, 46), Васильев (Коваленко, 72), Магаль, Игнатов (Ежов, 46), Крамарич, Густаво Сантос (Зиньковский, 78), Ильин (Фёдоров, 67).

Предупреждения: Бальбоа, 74, Коваленко, 89.

