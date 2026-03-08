Дарвин раскритиковал защитников "Спартака"

"Давно у меня возникает вопрос: когда будут нормальные люди играть в обороне?
Максименко можно ругать, но, когда в защите неразбериха, ни один вратарь не спасёт. Не те люди в обороне, с которыми можно выигрывать чемпионат России.
С "Динамо" не увидел ни одного сильного игрока, на кого можно понадеяться", — отметил Дарвин в беседе с "Матч ТВ".
Накануне "Спартак" проиграл "Динамо" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:5.
Завтра, 9 марта, красно-белые сыграют дома с "Акроном" в рамках 20 тура чемпионата страны. Встреча стартует в 19:00 мск.