Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
14:30
Динамо МхНе начат
Рубин
17:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
16:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
ФакелНе начат

Дарвин раскритиковал защитников "Спартака"

Бывший тренер вратарей "Спартака" Юрий Дарвин критически высказался о линии обороны команды.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Дарвина, с такими защитниками команде будет непросто выиграть чемпионат России.

"Давно у меня возникает вопрос: когда будут нормальные люди играть в обороне?

Максименко можно ругать, но, когда в защите неразбериха, ни один вратарь не спасёт. Не те люди в обороне, с которыми можно выигрывать чемпионат России.

С "Динамо" не увидел ни одного сильного игрока, на кого можно понадеяться", — отметил Дарвин в беседе с "Матч ТВ".

Накануне "Спартак" проиграл "Динамо" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:5.

Завтра, 9 марта, красно-белые сыграют дома с "Акроном" в рамках 20 тура чемпионата страны. Встреча стартует в 19:00 мск.

