Божинов рассказал, что Абрамович мог организовать его трансфер в ЦСКА

"Зимой 2005 года у меня было хорошее предложение от ЦСКА, но я отказался. Был молод, хотел играть в Италии. А через несколько месяцев ЦСКА выиграл Кубок УЕФА! Я же просто поблагодарил Романа Абрамовича за это предложение.
У Абрамовича хорошие отношения с Евгением Гинером: он хотел спродюсировать мой трансфер, сказал, чтоб я переходил в ЦСКА, а через два года меня бы подписали в "Челси". Возможно, я совершил ошибку, что отказался", — передаёт слова Божинова "Спорт-Экспресс".
Валерий Божинов наиболее известен по выступлениям за итальянские клубы "Лечче" (2002–2005, 2012; 78 матчей, 20 забитых мячей, 7 голевых передач), "Фиорентина" (2005–2006; 41 игра, 11 голов, 1 ассист), "Ювентус" (2006/2007; 21 матч, 7 голов, 1 голевой пас) и "Парма" (2009–2011; 64 игры, 11 забитых мячей, 4 ассиста), а также за английский "Манчестер Сити" (2007–2009; 12 матчей, 1 гол, 1 результативный пас), болгарский "Левски" (2014, 2019, 2020–2021; 44 игры, 14 голов, 2 ассиста) и сербский "Партизан" (2015–2017; 67 матчей, 25 забитых мячей, 13 голевых передач).